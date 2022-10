32歲女星張曦雯(本名:張詠欣)是2012年國際中華小姐冠軍,近年拍攝電視劇《律政強人》、《白色強人》系列闖出知名度,她五官甜美,身材高䠷有175公分,更有23吋水蛇腰,近日她曬出自己一早站在有無敵海港景色窗前美照,可見她白色緊T上身,身材曲線一覽無遺,但不知是否是胸墊跑位不自覺,導致她胸型看來超外擴,幾乎快跑到腋下,頗為尷尬。

張曦雯在香港出生,長大後到芝加哥念書,12年前才回香港參加比賽並出道,成為繼李嘉欣、郭羨妮後,第三位代表香港參加世界小姐選拔的國際中華小姐冠軍,她身材高䠷纖瘦,但曾受訪自曝早年其實是個胖妹,努力瘦身後才維持到約54公斤的體重。

張曦雯曬美照,胸型有些奇怪。(圖/翻攝自kelllycheung IG)

當時張曦雯透露靠6招維持健美體態,一是飲食均衡、不挑食、不偏食;二是如果是工作日,一天只吃一餐,平時休息日則吃三餐,但晚上盡量不吃澱粉,多吃蔬菜和喝肉湯,若不小心失控大吃了也別擔心,下一餐就少吃一點;三是不吃加工食品;四是吃飯前會先喝兩大杯水;五則是維持每周健身5次的習慣;最後為了皮膚健康,她相當重視卸妝。

張曦雯公開和男友合影。(圖/翻攝自kelllycheung IG)

張曦雯2年前生日時便公開有男友,對方是美日混血,名叫Mark,比張曦雯大6歲,今年6月更首度公開兩人合影,被網友讚有夫妻臉,她也傳出已經住進男友位於北角半山的豪宅同居試婚。近日,張曦雯曬出自己在玻璃窗景前的照片,寫下:「7am by the harbour」,雖然疑似內衣走位,胸型怪異,但仍不減網友追捧,紛紛讚她:「You are so gorgeous」、「好瘦and⋯肚子要著涼了」、「好看的腰」。