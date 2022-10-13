32歲女星張曦雯（本名：張詠欣）是2012年國際中華小姐冠軍，近年拍攝電視劇《律政強人》、《白色強人》系列闖出知名度，她五官甜美，身材高䠷有175公分，更有23吋水蛇腰，近日她曬出自己一早站在有無敵海港景色窗前美照，可見她白色緊T上身，身材曲線一覽無遺，但不知是否是胸墊跑位不自覺，導致她胸型看來超外擴，幾乎快跑到腋下，頗為尷尬。

張曦雯在香港出生，長大後到芝加哥念書，12年前才回香港參加比賽並出道，成為繼李嘉欣、郭羨妮後，第三位代表香港參加世界小姐選拔的國際中華小姐冠軍，她身材高䠷纖瘦，但曾受訪自曝早年其實是個胖妹，努力瘦身後才維持到約54公斤的體重。

張曦雯曬美照，胸型有些奇怪。（圖／翻攝自kelllycheung IG）

當時張曦雯透露靠6招維持健美體態，一是飲食均衡、不挑食、不偏食；二是如果是工作日，一天只吃一餐，平時休息日則吃三餐，但晚上盡量不吃澱粉，多吃蔬菜和喝肉湯，若不小心失控大吃了也別擔心，下一餐就少吃一點；三是不吃加工食品；四是吃飯前會先喝兩大杯水；五則是維持每周健身5次的習慣；最後為了皮膚健康，她相當重視卸妝。

張曦雯公開和男友合影。（圖／翻攝自kelllycheung IG）

張曦雯2年前生日時便公開有男友，對方是美日混血，名叫Mark，比張曦雯大6歲，今年6月更首度公開兩人合影，被網友讚有夫妻臉，她也傳出已經住進男友位於北角半山的豪宅同居試婚。近日，張曦雯曬出自己在玻璃窗景前的照片，寫下：「7am by the harbour」，雖然疑似內衣走位，胸型怪異，但仍不減網友追捧，紛紛讚她：「You are so gorgeous」、「好瘦and⋯肚子要著涼了」、「好看的腰」。