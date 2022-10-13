臉書網友留言。（圖／截自臉書）

兩岸情勢引發各界關注。國防部部長邱國正曾重新界定「第一擊」定義，只要中共航空器進入我方領空，就算是第一擊；邱昨（12）日備詢時進一步指出，既然對方有了第一擊，後面我們就要接招，自衛反擊之後就是開戰了。此說法引發大批網友恐慌，不少人更直言：「我們可沒有喊抗中保台！對岸打來是民進黨的事！」

國民黨立委江啟臣昨日質詢邱國正問，如果無人機失控飛到我們領空，那就算第一擊，我們又要怎麼反擊？反擊樣態哪幾種？邱回應，一開頭來的話會先預警，在它還沒接近就已經鎖定，而鎖定也是一種示警。如果還直接過來相應不理，我們就要自我防衛；當它侵入我們領空就代表對我們有危害，就啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招了。」

江啟臣追問，對方第一擊一來，我們一反擊，那就開戰了？邱國正回應：「對！這樣事態就很嚴重。」邱強調，所以我們一再強調要慎戰，前陣子我們一直在壓抑、不輕易開槍，是有原因的。

邱國正「自衛反擊第一擊後就是開戰」的說法，迅速掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《TVBS 新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「823民進黨說是國民黨的事！老蔡執政！對岸打來就是民進黨的事！」「我們可從來沒喊說要抗中保台，真打來就是那些台獨年輕人跟民進黨的事」、「真正的軍人是止戰而非開戰，抗中保台把台灣推向戰争滅亡，和平保台才是良策」、「烏克蘭有陸地可退，台灣人民只剩跳海」。