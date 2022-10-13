在台北工作的謝姓男子日前得知住在高雄左營的母親心臟不舒服，向警方請求幫忙。左營警分局舊城派出所警員獲報後立即到86歲謝母的住處，發現謝母仍有意識，趕緊通報119送往海軍總醫院醫治。

舊城派出所員警黃俊睿於10月11日執勤時獲報，謝男稱其母親住在左營，母親的心臟很不舒服，謝男拜託警察到家裡查看母親是否平安。警員先安撫報案人謝男情緒，確認報案人母親住所，立即前往查看。

舊城所長羅健賓在旁聽聞，得知謝男的母親已經86歲且獨自居住，由於致電未獲接聽，擔心謝母有生命危險，因此立即到其住處關心。所幸，謝母尚有意識，但她表示心臟不適、呼吸困難，警方先攙扶她就坐休息，並通知救護車到場。後續送往海軍總醫院做檢查。

謝男對於警方的幫忙頻頻道謝，感謝警方協助，保住母親一命。謝男隨後也趕緊搭高鐵南下照顧母親。

警方呼籲，民眾請發揮敦親睦鄰、守望相助精神，若是發現獨居長輩有異狀或任何需要警方協助的地方，可立即撥打110報案專線請求協助。