無黨籍桃園市長參選人鄭寶清昨批桃園市長鄭文燦在市政負債議題玩偷天換日數字遊戲，大撒幣工程還出紕漏。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨晚也被爆出自主健康管理期間擠在人群拍照，旁人全脫罩，照片鐵證通通曝光。對此，國民黨桃園市長參選人張善政直言，鄭文燦撒資源太糟糕、鄭運鵬謊言被戳破，不應只講好話欺騙市民。

張善政表示，鄭文燦在桃園市負債議題玩數字遊戲，負債超過1400億，卻東藏西藏在不同名目下，稱僅負債200多億，過去8年來狂撒資源非常糟糕，撒資源是要把事情做好，但從近期公共工程頻爆缺失來看，顯然這些錢都沒花好，令人遺憾。

外界質疑鄭文燦大撒幣有固樁可能，張善政說，的確有這個可能，花這麼多錢還沒把工程做好，令人懷疑錢到底花到哪裡去，必須好好檢視，呼籲鄭文燦說清楚講明白，別再迴避閃躲。

針對鄭運鵬疑違反防疫規定照片曝光，張善政直言，謊言被戳破，甚至桃市府衛生局還幫忙圓謊，行政不中立現象已鋪天蓋地太明顯，鄭文燦市府應好好檢討，市政資源可這樣濫用？只講好話欺騙市民？此外，對於國民黨桃園市議員參選人凌濤已向衛福部具名檢舉，張善政也表示支持。

外傳凌濤將加入張善政團隊擔任發言人加強火力，張善政表示，有沒有加入只是形式上，實質上他們已有密切合作。談及近來選情，張也說，會步步為營，民調拉大距離也不會以此滿足，會繼續努力。外界好奇北區造勢大會是否請來前高雄市長韓國瑜站台，張表示，到時候大家就知道了。