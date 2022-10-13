「反骨男孩」成員孫生和啦啦隊女友Wendy（林宛璇）目前穩定交往，未料男方日前發文痛罵「不要再用妳的假人設騙人」，疑似感情生變，事後才知道是為了慶祝孫生30歲生日的「惡整企劃」，不過卻有網友爆料女方假人設是事實，沒想到告知團長酷炫後，通話內容卻被剪輯進惡整影片，對此，酷炫發文道歉之餘，也要求對方拿出證據。

Wendy遭網友爆料假人設是事實，更聲稱女方在夜店曖昧的對象正是自己老公，未料告知反骨團長酷炫後，通話內容在未經同意被剪輯進惡整影片，對此酷炫表示對於未經同意使用語音素材，感到相當抱歉，目前已經將片段移除，不過對於網友指控Wendy出軌一事，他也要求拿出證據，不然就該得把文章下架，更透露為了自保很樂意公開通話內容，但建議對方就此打住，畢竟可能早忘記自己說了些什麼，強調「沒必要為了一時吃醋，搞得像小學生吵架」。

酷炫感對於未經同意使用語音素材一事，公開向網友道歉。（kevin0204660 IG）

酷炫接著公開Wendy與對方的對話截圖，指出這位網友不斷套話，不難看出真正目的究竟為何，其中一段內容只見對方表示Wendy不回訊息，才請共同朋友要求她做出回應，更強調從頭到尾都不覺得男方有問題，對此，酷炫回應對方：「念在我跟妳老公有交情，很多內容我就不再PO了」，還不忘嘲諷對方：「我沒有說出妳本人是誰喔，不要又自己跳出來說是自己」。

酷炫公開私訊截圖打臉網友。（kevin0204660 IG）

酷炫公開私訊截圖打臉網友。（kevin0204660 IG）

酷炫公開私訊截圖打臉網友。（kevin0204660 IG）

酷炫公開私訊截圖打臉網友。（kevin0204660 IG）

酷炫公開私訊截圖打臉網友。（kevin0204660 IG）

而從對話截圖中，只見該名網友強調自己「無法用真帳號，只能用假帳號」、「自己一但被發現，事情就不好處理」，諸多啟人疑竇的舉動，也讓酷炫反嗆：「這麼怕被發現，怎麼還主動標記別人去私訊本人，真的太多死亡邏輯的地方了」，接著喊話對方：「我是覺得事情到這裡為止就好了」。