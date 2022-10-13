上海舉行市政府13日舉辦新聞發佈會，在交通發展的綠色出行與低碳化方面，表態強化新能源汽車推廣應用，目標2025年個人新增購置車輛中純電動占比超50％；推動公交、巡遊計程車等新能源占比超過80％；推動公交和環衛等領域開展氫燃料電池示範應用，2025年力爭達到1萬輛規模。

此外還要加速新能源汽車產業發展，到2025年，上海新能源汽車年產量預計超過120萬輛，新能源汽車產值突破3500億元人民幣，占全市汽車製造業產值35％以上。

根據澎湃新聞報導，另外則是完善基礎設施配套，提高充換電設施規模、運營品質和服務便利性，2025年建成充電樁76萬個，換電站300座，車樁比不高於2：1；適度超前佈局加氫站，建成並投入使用各類加氫站超過70座，實現重點應用區域全覆蓋。

上海市發改委副主任王華傑也表示，將聚焦競爭力與影響力，持續提升上海國際航運中心服務能級，增強雙循環連結能力，引領長三角建設具有國際競爭力的世界級港口群和機場群。