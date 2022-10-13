消息面：

1.根據聯準會（Fed）發布的9月會議紀要，決策官員對通膨急升的速度感到意外，他們認同需要在短期內將利率提高到具限制性水準，並維持利率在較高水準一段時間，直至確認通膨回落。但也有多位決策官員主張調整進一步收緊政策的步伐，以降低對經濟前景造成重大不利影響的風險，這點非常重要，尤其是在當前全球經濟和金融環境具有高度不確定性的情況下。

2.聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周三表示，央行下一步行動取決於通膨情勢，如果遲遲未見通膨緩和的跡象，她將支持更多大幅升息的舉措；但如果通膨開始降溫，她認為放緩升息步伐也是合理選項。但以目前情況來看，鮑曼認為尚無反轉降息的可能性，並重申利率必須升至限制性水準，並維持在較高水準一段時間，以抑制通膨。

3.美國發布最新版《國家安全戰略》報告，儘管俄羅斯很危險，但美方將中國視為地緣政治的最大挑戰，而在台海議題方面，華府重申「一個中國」政策，以及反對任何一方片面改變現狀。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國政府目前的首要之務是對抗威權政權，包括中國和俄羅斯政府。

4.外媒報導，根據公司內部郵件，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）為遵守拜登政府對中國最新發布的技術出口限制，已經下令所有在美國員工（含美國公民、持有綠卡者以及在美國居住的其他國家人士）停止為中國客戶直接或間接提供出貨和支援等各項服務。艾司摩爾雖未向中國客戶提供較先進的極紫外光（EUV）機台，但中國向來是其深紫外光（DUV）設備的重要市場。另有報導指出，多家美國晶片廠準備暫停在中國的業務，應用材料、科磊和科林研發陸續撤離在長江存儲的駐廠人員。

5.英國政府表示不會撤銷龐大的減稅計畫，也不會減少公共開支，將堅持原有立場。此外，英國央行重申緊急購債救市措施將如期於周五結束，該行首席經濟學家Huw Pill並表示，央行在下月會議仍可能對利率作出重大調整，暗示11月可能大幅升息。受此影響，英國20年期和30年期公債利率雙雙飆破5%大關，並創下20年來新高。

6.外電報導，消息人士透露美國政府考慮完全禁止俄羅斯鋁材進口，以應對俄國升級在烏克蘭的軍事行動。消息指出，華府正在考慮的制裁措施包括全面禁止進口俄國生產的鋁材、提高俄國鋁材進口關稅，以及將俄鋁（Rusal）納入封殺名單等。

7.美國勞工部公布，9月生產者物價指數（PPI）年漲8.5%，較8月的年漲8.7%放緩，但略高於市場預期的年漲8.4%。9月PPI月漲0.4%，高於市場預期的月漲0.1%和8月份的月減0.2%。排除波動較大的食品與能源項目後，9月核心PPI年漲7.2%、月漲0.3%，符合市場預期。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至10月7日止當周，美國30年期固定抵押貸款利率平均值是6.81%，較前一周上揚6個基點，並創下16年新高。

9.聯準會9月會議紀要提到多位決策官員認為應適時調整進一步收緊政策的步伐，以降低經濟面臨的風險，使隔夜美元漲幅縮小，但尾盤兌日圓仍上漲0.7%，報146.85日圓，盤中一度升至146.98日圓，創下1998年8月來新高。英鎊從周二創下的2周低位（1.0925美元）反彈，最高漲1.25%，報1.1083美元。歐元貶0.1%，報0.9696美元。

10.周三國際油價連跌第三天，紐約期油收跌2.08美元或2.33%，為每桶87.27美元，三天來累計下跌近7%。倫敦布蘭特期油收跌1.84美元或1.95%，報每桶92.45美元，三天累計跌逾6%。石油輸出國組織（OPEC）與美國能源部門均調降對今年的石油需求預測，以及美國最新發布的通膨數據超出預期，市場擔心聯準會繼續大幅升息將使經濟進一步走軟，不利於原油需求前景。

11.美國PPI通膨超乎市場預期，使聯準會可能繼續大幅升息的預期升溫，周三紐約期金收跌0.5%，報每盎司1677.5美元。