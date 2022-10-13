台股今天開高走低，盤中再跌逾百點，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)盤中殺至跌停價，金融股無力撐盤，金融類股指數盤中觸及1390點，再今創今年新低，同時也是去年5月以來新低。元大台灣50反1(00632R)則是由黑翻紅。台股今天牛、熊交戰，空方熊掌力道仍大盤多頭牛角。

進入2022年最後一季，整體金融流動緊縮、美元飆升、歐洲能源危機、中國經濟疲軟，金融市場持續劇烈震盪。富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed提出在年底前投資的三大觀察主題。一、經濟如何著陸。二、全球聚焦之大陸二十大。三、從貨幣化到財政化之轉變。

第四季富達維持防禦性核心投資觀點並保守布局，對風險性資產維持審慎看法不變。對亞洲的看法更趨正面，但有鑑於清零政策、美元走強導致的外匯波動，以及與日本央行殖利率曲線控制策略的不確定性，投資人仍須謹慎為宜。在股票方面，考量美國經濟較具韌性，相對看好美股；債市部分，從評價面因素來看，相對看好投資等級債；外匯方面，考量市場持續波動，預估較有利美元走勢，建議投資人除了以收益型產品作為核心外，亦可透定期定額參與趨勢產業投資。

首先，聯準會今年以來累計升息幅度已達12碼，且從8月底央行年會至今始終維持其鷹派基調，展現抑制通膨決心。然而，美國就業市場強勁且美元強勢，整體經濟數據相對穩健，預估美國經濟硬著陸時間點可能延至2023年中。反觀歐洲因面臨嚴重能源危機，天然氣價格高漲已衝擊民眾與工業發展，加上央行升息，預估將會較早進入衰退。

其次，中國大陸儘管因清零防疫政策導致經濟成長疲弱，然相較歐美之鷹派升息，仍有進一步寬鬆貨幣與財政空間，有助於改善企業獲利展望，且中國大陸已增加財政和貨幣政策支持力道，可望於第四季後改善經濟前景。目前富達正密切關注二十大之後經濟政策後續走勢能否轉化為更積極的成長策略，預期任何正面消息，都將立即提振市場信心。

最後，英國在面對高能源價格、高通膨與高利率之衝擊下，一度推出大規模減稅財政刺激，卻導致英鎊大貶、利率大幅上揚，所幸英國央行出手干預。整體而言，預估歐洲陷入衰退機率高，儘管歐洲央行仍維持貨幣政策正常化，但政府應該會對民眾提供部分財政支援，且零售銷售目前仍有不錯表現，失業率也在低點，因此無須過度悲觀。