由科技股、地產股和物管股帶頭下挫，周四香港股市開平走低，目前恆生指數大跌1.27%，報16488.64點。國企股跌1.51%，報5606.52點。

美國9月最終需求生產者物價指數（PPI）超出市場預期，以及投資人觀望即將發布的消費者物價指數（CPI），隔夜美股小跌。

恆生科技股指數目前大跌2.06%，嗶哩嗶哩跌7.35%，跌幅最大。其次為明源雲跌近5%。

地產與物管股表現疲弱，碧桂園服務大跌12.4%，跌破10港元大關，報9.22港元。碧桂園大跌7.8%。

大唐新能源9月發電量成長37.3%，股價逆勢上漲6.4%，帶動龍源、中廣核新能源、華能、華電、華潤電力等電力股走高。

中國鋁業漲2.3%，稍早前一度漲6.6%。外電報導拜登政府考慮全面禁止俄羅斯鋁材進口或提高俄國鋁材進口關稅，以及將俄鋁（Rusal）納入封殺名單等措施，以反制俄國升級在烏克蘭的軍事行動。俄鋁下跌逾6%，稍早前一度跌逾8%。