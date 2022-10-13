今年27歲的永慶房屋經紀人高偉傑，大學畢業時，選擇入伍成為職業軍人，退伍後投入房仲工作，從前半年0成交的超級菜鳥，穩扎穩打建立基礎，現在已是年薪百萬的超級經紀人。談起屢次斬獲百萬業績的致勝關鍵，偉傑分享，看似與業務工作毫不相關的軍旅經歷，其實是他最重要的成交心法！而且偉傑發現，在永慶有超過百位的退除役學長姊任職，讓他更有信心能在永慶長期發展！

軍旅經歷鍛鍊使命必達 轉職房仲晉升有殼一族

「勇敢面對挫折就會持續進步，是我在軍中最深刻的體驗！」高偉傑表示，職業軍人肩負保家衛國的重要職責，嚴格的部隊訓練，不光是鍛鍊個人的體能極限，也培養每個人不怕挑戰的堅韌意志力，以及迅速高效率的執行力。

高偉傑分享，「我以前是不會游泳的！但被分發到海軍之後，每天都要進行長泳、深潛、在水中憋氣等訓練長達5小時，我才發現游泳並不可怕！軍中生活教會我，不要怕挑戰，只要用對方法並持續努力，完成任務一點也不難。」軍中的扎實訓練，除了培養出偉傑迅速高效率的處事風格，以及不怕挑戰的人格特質，也讓偉傑在轉職房仲後，能專注在完成各個階段的培訓與目標，從每一次成交經驗中再精進、達到百萬年薪，並於27歲成功買房，領先許多同齡人晉升有殼一族！

5萬薪資保障+一對一培訓 菜鳥也能成交！

「其實在永慶房屋做業務真的不難，只要願意踏出舒適圈，跟著公司的培訓步調、打好基礎，人人都能成為百萬年薪的超級經紀人！」談及退伍後的出色工作表現，高偉傑認為，選對公司很重要，永慶擁有一對一師徒制培訓，每個新人都有導師學長姊指導，就算是沒有相關背景與業務經歷的他，也能馬上跟著學長姐服務客戶、認識商圈，快速累積實務經驗。

此外，永慶還提供業務新人前9個月每月5萬收入保障，讓轉職者不用擔心菜鳥期沒業績就沒收入。高偉傑分享，他也曾在新人期陷入低潮，長達半年業績掛蛋，還好有每月5萬的薪資保障福利，讓他無經濟壓力，能專心完成學長姐指派的學習任務、解決客戶需求，終於在第7個月順利成交，偉傑也透過扎實的業務訓練，找到與客戶建立信任的方法，如今每個月都能順利成交，其中也包含不少回頭客及客戶介紹的委託。

「選對公司很重要！」高偉傑(右三)認為，在永慶當房仲不難，只要跟著公司的培訓步調，人人都能成為百萬年薪的超級經紀人。(圖/永慶房屋提供)

永慶貫徹團隊合作 為退除役官兵拚高薪首選

「業務工作一定會有挫折，但軍旅經驗讓我不怕挫折，只要能提升我的服務能力，同理客戶需求，找到最合適的物件，成交就是我的！」高偉傑直言，永慶房屋身為第一房仲品牌，客人指名度高，新人不用到處發傳單、拉客戶，只要能設身處地為客戶著想、解決生活居家痛點，並誠實提供屋況資訊，就能為客戶找到最滿意物件、圓滿成交。

而永慶貫徹的團隊合作文化，讓新人不用單打獨鬥拚業績，有導師學長姐一對一指導，也讓熟悉軍旅生活的高偉傑，找到能一起奮戰進步的事業夥伴，偉傑認為，永慶提供完整的新人培訓制度與薪資保障福利，是退伍職軍創造高薪的最佳崗位！為了傳承公司的團隊合作文化，偉傑也提出管理職位的店長培訓申請，再創人生「薪」高峰的同時，也迎向職涯新挑戰。