新黨桃園市議員參選人游智彬日前指控桃園市長鄭文燦台大國發所論文涉抄襲，引發議論。對此，資深媒體人董智森表示，鄭文燦現在心裡一定非常害怕，最終裁決結果將對整個民進黨選舉影響非常大。

董智森12日在政論節目《少康戰情室》提及，這一屆的選舉話題是論文，現在最害怕的是鄭文燦，因為已經鬧出一個林智堅把民進黨搞成灰頭土臉，如今鄭文燦被游智彬檢舉，「他現在心裡一定非常害怕」。

董智森提及，每一個被檢舉涉抄襲的論文，他都有拜讀完整，因此替民進黨雲林縣長參選人劉建國、民進黨基隆市長參選人蔡適應緊張，因為結果出來是會有影響的。董智森以林智堅為例，他說當時台大33天就做出決議，若進度沒有變，鄭文燦的論文是否涉抄襲，裁決很快就會出爐，「這個對整個民進黨選舉影響非常大」。

對於民進黨很多人認為論文案已經沒有過去有那麼大的影響力，董智森則認為要看對象是誰，若是鄭文燦這種超級大咖的人，影響就會很大。