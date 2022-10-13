針對台北市長柯文哲批評內政部卡大巨蛋審查，內政部次長花敬群13日再嗆北市府各單位直至8月底才派代表出席，顯示北市府對審查的關懷不足。他直言，北市府仍在包庇、護航，對此曾為台北市前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊也回批，所有審查都要送內政部要怎麼包庇？並直指「花敬群真的不需要當競選總幹事。」

黃珊珊今上午前往星宇航空參訪，並拜會董事長張國煒，會後受訪表示，大巨蛋的答案就是案子送去內政部1年多，有問題就應該早點提出來，這1年多為什麼沒有審？是不是卡台北市？市民都看在眼裡。

黃珊珊也指名嗆花敬群，所有審查都要送內政部，請問台北市政府怎麼包庇？花敬群真的不需要當競選總幹事。

另黃珊珊除槓中央外，昨也因政策發表會點民藍營議員王浩擋新創相關法案審查，引發王浩不滿直嗆要提告，黃珊珊今表示，自己說的都是事實，北市府提法案，預算也已經過了，法案送到議會已經1年多，但是法規委員會一直沒有排案，這是一個客觀的事實。黃珊珊最後表示，若王浩要提出訴訟也欣然接受，事實的部分就是事實，打官司也一樣。