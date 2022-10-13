根據審計部送立法院的查核報告，截至今年1月15日止，高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署未依約核實計罰。民進黨台北市長參選人陳時中稱，自己已離開衛福部，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊今表示，陳部長不是最喜歡講「我負責」？所以他所做的事情他又不負責了嗎？

黃珊珊今上午前往星宇航空參訪，由董事長張國煒陪同會後受訪，被媒體問及昨日與陳時中不約而同在臉書開直播，不過人氣卻不如陳時中，黃表示，每個人直播喜歡的題目、內容都不一樣，昨天比較晚開始，大概時間也是一個影響，「反正就是跟網友溝通，我們不會去比較人氣，主要是能直接跟網友溝通，大家每天做比較沒有太大意義」。

至於自己在直播中談到萬華落淚，並分享副指揮官心情，陳時中今上午受訪時表示自己是中央指揮官，要抉擇的事情比黃珊珊更多，黃珊珊酸，「但是他所做的抉擇，可能都沒有把人民放在心裡」。

而另名對手國民黨籍參選人蔣萬安，日前在節目快問快答表示，陳時中像紅酒；黃珊珊像西瓜，對此黃珊珊表示，自己來沒有對他們做個人評價，就事論事，所以用任何形容詞都是不恰當。

至於國民黨人氣天王、前高雄市長韓國瑜復出，政壇再吹起一股「韓流」，台北市議員秦慧珠12日預告，20日競選總部成立時將邀韓國瑜和台北市長參選人蔣萬安，屆時可望看到2人同台。黃珊珊對此僅表示，任何人找任何人輔選都是蠻正常的。