美國財政部長葉倫（Janet Yellen）稍早出席援助團體「布列敦森林委員會」活動時警告，全球經濟正面臨「強大阻礙」，並強調美國正努力強化供應鏈，對抗中、俄及其他國家帶來的「地緣政治威脅」。

葉倫表示美國持續與歐盟及印太地區國家加深合作關係，其中包括許多新興市場及開發中國家。她也表示：「友岸外包（friend-shoring）不僅限於少數國家合作，也不代表保護主義，而是為了兼顧多樣性及貿易優勢。」