南韓29歲男歌手Roy Kim，過去因在選秀節目《Superstar K》展現溫柔的歌喉而受到大批觀眾喜愛，隨後他也憑著冠軍順利出道，發行多張膾炙人口的經典歌曲。不料，他卻在2019年無端捲入「鄭俊英淫聊案」，重挫情歌王子形象，還一度被要求退學，儘管事後證明他的清白，仍讓他遭到大批網友攻擊，因此消失在演藝圈中。時隔2年他終於回歸樂壇、發行新歌，並公開這段時間的心理狀態，讓粉絲們相當心疼。

Roy Kim自從2019年被韓媒爆出是「鄭俊英淫聊案」的成員，並傳出他因違反資訊通信網法被列為「嫌疑人」之後，便被當成罪犯之一遭到眾人撻伐，Roy Kim也因此形象全毀，演藝事業跌入谷底，甚至還被當時就讀的大學逼迫退學，讓他備感壓力在當時暴瘦許多，還關閉了社交媒體。

事後，他接受法院的調查，證實他並非淫聊群組的成員，而是剛好與鄭俊英有共同「釣魚興趣」的群組；而他會違反資訊通信網法，則是因釣魚群組裡有人PO出一名女藝人的私密照而出面勸阻，並PO出文章替女藝人澄清照片遭到合成，而他也因為是基於善意的出發點而被法院判處緩起訴，讓他洗脫罪名，順利從學校畢業。

不過，儘管如此仍有不少人不知道Roy Kim是清白的，這段期間仍受到大批網友攻擊。而時隔2年再度復出的他，也在新歌MV《回到那時》中，以旁白的方式透露這段時間的真實心境，他表示，當他突然發現自己無法創作最喜歡的音樂時，他感到十分恐懼，但音樂是他想要守護且盡全力去做的事情，因此這次的新歌也寫下了「當他認為理所當然的事物一一消逝時」的那種重要且珍貴的過程。

網友看到後也紛紛留言「誤會你這麼久，終於又能放心聽歌了」、「你還是我們最喜歡的歌手」、「差點就失去了一個這麼棒的歌手」、「辛苦你了，好險一切都過去了」、「我現在才知道他是無辜的」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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