宣導反賄選，新北地檢署與中華職棒大聯盟合作，12日在新莊棒球場富邦悍將和中信兄弟的精采棒球賽事前，邀請法務部長蔡清祥擔任開球嘉賓，號召球迷們在為球員熱血應援之餘，也用同樣的熱忱支持反賄選活動，一同加入檢警調廉「司法悍將反賄選，全民相挺淨選風」的行列，檢舉最高可獲1000萬元獎金。
新北檢表示，賽前藉由主持人與蔡清祥以輕鬆、活潑的一問一答方式，讓球迷們瞭解到執法機關會嚴加查察賄選，除了拒絕賄選之外，還要踴躍檢舉，最高可以獲得1000萬元的獎金，檢舉及領取獎金的過程也會完全保密檢舉人的身分。
新北檢12日也在棒球場周邊設立反賄選宣導互動攤位，只要答對反賄選相關問題，即可參加幸運轉盤帶走精美禮品，將檢舉賄選的方法、匿名保密政策等說明融入其中，球迷們反應熱烈。
新北檢檢察長毛有增進一步說明，候選人如果選前買票，選後就會想撈錢賺回來，無法真正為人民謀福利，鼓勵球迷們踴躍檢舉。檢舉可撥打免費電話0800-024-099，也可以用LINE的方式或用QR CODE掃描的方式來提出檢舉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。