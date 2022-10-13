新北地檢署與中華職棒大聯盟合作，12日在新莊棒球場富邦悍將和中信兄弟的精采棒球賽事前，邀請法務部長蔡清祥擔任開球嘉賓，號召球迷支持反賄選。 （新北地檢署提供）

宣導反賄選，新北地檢署與中華職棒大聯盟合作，12日在新莊棒球場富邦悍將和中信兄弟的精采棒球賽事前，邀請法務部長蔡清祥擔任開球嘉賓，號召球迷們在為球員熱血應援之餘，也用同樣的熱忱支持反賄選活動，一同加入檢警調廉「司法悍將反賄選，全民相挺淨選風」的行列，檢舉最高可獲1000萬元獎金。

新北檢表示，賽前藉由主持人與蔡清祥以輕鬆、活潑的一問一答方式，讓球迷們瞭解到執法機關會嚴加查察賄選，除了拒絕賄選之外，還要踴躍檢舉，最高可以獲得1000萬元的獎金，檢舉及領取獎金的過程也會完全保密檢舉人的身分。

新北檢12日也在棒球場周邊設立反賄選宣導互動攤位，只要答對反賄選相關問題，即可參加幸運轉盤帶走精美禮品，將檢舉賄選的方法、匿名保密政策等說明融入其中，球迷們反應熱烈。

新北檢檢察長毛有增進一步說明，候選人如果選前買票，選後就會想撈錢賺回來，無法真正為人民謀福利，鼓勵球迷們踴躍檢舉。檢舉可撥打免費電話0800-024-099，也可以用LINE的方式或用QR CODE掃描的方式來提出檢舉。