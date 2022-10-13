國民黨桃園市長參選人張善政提出政策要成立全台第一、六都唯一婦幼局，遭綠營質疑桃園現有32個局處數量已滿。對此，張說明，他曾說要先盤點現有局處，擔任過行政院長的他清楚組織架構應隨時代調整，並強調這是價值觀問題，質問民進黨「你們覺得婦幼工作重不重要？若重要的話，為什麼要屈就於現在的政府框架而不去動它」。

面對局處數量質疑，張善政重申，會先盤點現有局處再準備成立婦幼局，將現有局處與婦幼局的市政優先程度比較，但批評他的人卻裝作沒聽見這項前提，擔任過行政院長的他，非常清楚政府組織架構應隨時代調整，若綠營覺得局處滿了就不要做，這是綠營的價值觀，他是要檢討現有架構，看有無調整空間，強調這是價值觀不同問題。

張善政向民進黨喊話「你們覺得婦幼工作重不重要？若重要的話，為什麼要屈就於現在的政府框架，不去動它？」張善政也提到，桃園是年輕父母比例最高的城市，台灣又面臨少子化危機，每位市長都有自己的施政理念，他認為婦幼應成優先議題，必須想辦法調整現有框架。

外界質疑若成立婦幼局就會有局處要被刪減，張善政強調「現在還沒到那時候」，上任後會進行盤點，做出最適當的決定，至於基層公務員也不必擔心，將來會是同一條船上為桃園打拚的朋友，絕對會依法保障所有公務員的權利。