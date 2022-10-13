基隆市長林右昌13日表示，位於義二路上，年初命名為「基隆塔」的豎梯，將於今年底前進行試營運。（張志康攝）

基隆市議會13日進行112年度預算的三讀審查，基隆市長林右昌表示，位於基隆市義二路上，命名為「基隆塔」的豎梯，最晚將於11月初完工，預期將於今年底前，進行試營運。

基隆市議會13日進行民國112年度的預算三讀審查，議員對於綜合發展處編列的豎梯及信二路防空洞的水電及營運費用有疑慮，提到議會大會進行討論。

市議員陳薇仲表示，豎梯迄今尚未完工，便編列相關的水電及營運費用，究竟豎梯何時能夠完工，為何新建的豎梯要編列這麼多預算？市議員王醒之也表示，林右昌先前表示要透過委外營運支應相關的營運成本，請說清楚豎梯的空間定位。

綜發處長林昆峰強調，這筆營運費用是最基本的營運基礎，用以提供市民相關的服務。林右昌也表示，豎梯原本就是公共性質的設施，但由綜發處編列的豎梯營運費用，已是最基礎的營運成本，與後續是否委外營運與否並不相互衝突。

林右昌指出，豎梯委外營運的範圍還在進行討論，後續才會進行招商。至於豎梯的完工日期，林右昌表示，豎梯將於10月底到11月初完工，後續經過驗收等程序，預期在今年底以前，將可望開放試營運。