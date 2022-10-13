林耕仁（右三）今天持續回防香山掃街拜票，徹底展現林耕仁在香山區不分黨派的基層實力。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁13日再度駁斥新竹市有藍白合或藍軍邊緣化的問題，他強調，新竹只有「正藍合」，且他是唯一的正藍軍，新竹市民很聰明，不會被這種假棄保策略操作給左右！

林耕仁今天在市議員陳慶齡、吳國寶、前議員賀玉燕等人的陪同下，持續回防香山掃街拜票，徹底展現林耕仁在香山區不分黨派的基層實力，一行人也在明烈宮參拜，為市民祈福。

林耕仁今天一早也在臉書po出新北市長侯友宜的加油影片。林耕仁說，他要感謝侯市長在市政繁忙之中，抽空為他錄製加油影片，侯友宜不但是全國市政滿意度最高的市長，更是國民黨最強的母雞，侯市長認真、務實、為市民「侯侯做代誌」的精神，絕對是不分黨派的縣市長參選人學習的典範。

林耕仁表示，他與侯市長都一樣是出身基層，也都認同城市治理要回歸市民需求，他再次感謝侯市長對他的肯定，會一步一腳印，持續走基層、談願景、提政見，讓新竹市與新北市一樣，成為安居樂業的幸福城市。

針對媒體人陳揮文請新竹市民「不要被高虹安騙了、投誰都好，就是不要投高虹安」的言論。林耕仁回應表示，作為媒體人，陳揮文有自己的判斷和見解，而作為參選人，他完全尊重陳揮文有發表個人言論的空間。

他指出，陳提到過去高虹安在2020總統大選時上節目的特定言論，這也說明作為公眾人物所說的每一句話，都會在歷史上留下痕跡，也都會被拿出來檢驗。

林耕仁也說，陳揮文呼籲「不要投高虹安」，新竹市民的獨立自主性非常高，政治人物究竟有無核心價值，每位市民心中都會有定見。

林耕仁同時也強調，基層對他的反映與近來部份民調大相逕庭，新竹市民需要有經驗、有能力、帶領城市向前邁進的舵手，「林耕仁是最好的選擇」。