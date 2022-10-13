都說「民以食為天」，「吃」是人類每天不可或缺的事物之一，每個人也有著不同的吃飯習慣和方式，但你知道這些各式各樣的吃飯習慣，也可以看出一個人的品性嗎？近日日本占卜學家Mochizuki Anshia就在網站《Uranai TV》上指出，從一個人的用餐習慣就可以看出他個人的真實本質，並說明4種不同飲食習慣各自所代表的個性。

會先把喜歡的食物吃掉表示很會利用時間。（圖／shutterstock）

1.先吃喜歡的食物：如果你習慣先從喜歡的食物開始吃，那代表你是個很會利用時間的人，會先吃喜歡的食物，也就意味著你怕之後會「後悔」，對應到日常中，你會將每件事情先安排好，避免浪費精力和時間。

2.最後才吃喜歡的食物：倘若你習慣把最後一口留給喜歡的食物，表示你是個做事認真努力，一定要達成目標的人，而把「喜歡的食物留在最後吃」，則是代表你將其他不喜歡的食物吃完的獎勵；然而這種人也有著缺點，就是如果在追求目標時受到阻礙、找不到方向，就會瞬間不知該如何是好，干擾繼續往前的腳步。

會把食物吃光代表個性可靠保守。（圖／shutterstock）

3.把食物通通吃光：即使有你不喜歡吃的食物，你還是會把它全部吃乾淨，連一粒米都不剩，表示你的個性可靠又保守，對你來說，「食物沒吃完」是對店家和廚師的不尊重，在工作方面也會盡力將任務完成，但缺點就是可能會較為不知變通、固執己見。

4.吃飯速度超快：如果你是個吃飯吃超快的人，代表你超有行動力，不只是用餐，在其他事物上也會最快付出行動，雖然行動力可能是你的優勢，但凡是一體兩面，這也就表示你有時會比較自私，以自己的想法和感受為主，所以要試著多聽聽他人的意見，不要排斥外界的聲音。