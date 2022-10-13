月牙棒阻行器專利持有者陳天送（右）示範月牙棒的多功能用途。（台西分局提供）

月牙棒阻行器專利持有者陳天送（中）示範月牙棒的多功能用途。（台西分局提供）

月牙棒阻行器專利持有者陳天（左）示範月牙棒的多功能用途。（台西分局提供）

台西分局獲警友會主任吳祥斌、月牙棒專利持有者陳天送分享月牙棒阻行器20組。（台西分局提供）

遇到酒醉、精神狀況不穩、手持棍棒或刀械民眾時，警察有執勤受傷風險，臺西分局警友辦事處主任吳祥斌欲購買俗稱「月牙棒」的阻行器供外勤員警使用，專利持有者陳天送得知後表明也願無償提供推廣使用，員警練習操作感到「非常酷」、「安全性增加！」

「月牙棒」外觀看似西遊記裡沙悟淨使用的兵器，長度約2公尺、末端是半圓弧的鏟狀物，可阻擋攻擊，亦可驅前壓制對方。

吳祥斌表示，隨機攻擊事件愈來愈多，令人擔心警方處理類似事故的人身安全，為降低員警處理暴力這類事件的危險性，他找了月牙棒阻行器專利擁有人陳天送，想購買來送給台西分局外勤單位使用。

專利持有者陳天送得知吳祥斌對員警執勤安全的關切，善心不落人後，願意把月牙棒利器無償與臺西分局分享及推廣使用。

台西分局指出，處理酒醉、精神狀況不穩、手持棍棒甚至刀械的歹徒時，若就近無掩蔽物供防禦，容易執勤受傷，員警要能自保才能保障民眾生命財產安全。

分局長黃念生表示，戰術三寶「距離、掩體、隨時使用武力的戒備」是每個員警必須念茲在茲的觀念，感謝吳祥斌主任、陳天送分享配發20組「月牙棒阻行器」，拉長員警與犯嫌的安全距離，提升執勤安全。

台西分局獲贈月牙棒後隨即模擬演練被攻擊時如何使用，員警只要用踩弓箭步就能有效以月牙棒阻止歹徒前進，可用於阻擋歹徒胸部、腰部、頸部，方法有點像是運用功夫。

台西分局表示，未來將把月牙棒放置於巡邏車內，作為防禦性裝備，若遇到歹徒持武器攻擊，也能迅速抵擋防護，可搭配辣椒水或警棍壓制。