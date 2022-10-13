大陸女星王豔曾在經典瓊瑤劇《還珠格格》出演「晴兒」，知書達禮的形象惹人憐愛，她在1997年嫁給房地產大亨王志才，婚後定居北京，在家相夫教子，近來逐漸活躍演藝圈。不過近日傳出王豔疑似豪門夢碎，據傳老公欠下大筆賭債，使北京故宮旁的15.39億人民幣(68億新台幣)豪宅被拍賣，目前尚處失聯狀態。

根據阿里資產拍賣平台顯示，王豔老公公司「北京王府世紀」名下的豪宅，市值為15.39億人民幣，近日公開拍賣，起標價為11.2億人民幣(台幣約49.75億元)，吸引近5000人圍觀卻無人出價，據悉，王豔和老公平日就住在此屋，屋內有空中花園、游泳池等豪華設施，透明落地窗外還可遠眺故宮美景。

王豔的家中外可遠眺故宮美景。(圖/王豔 小紅書)

王豔常在落地窗拍攝影片。(圖/王豔 小紅書)

然而隨著北京豪宅被拍賣，網友陸續起底產生資金缺口的原因，不僅2019年老公王志才疑似被澳門賭場索要利息7000萬元人民幣(3.1億新台幣)，他本人連同名下的北京王府世紀公司，被列為限制高消費的名單，同時公司股權被大量凍結。自此，王志才似乎人間蒸發，未再傳出新消息。

王豔是1992年瓊瑤劇《梅花烙》的小角色進入演藝圈，氣質溫婉的她之後頗受瓊瑤青睞，除了接拍《還珠格格》第二部外，也曾出演《情深深雨濛濛》、《煙鎖重樓》等戲劇作品，不過早婚的她2006年生下兒子後，她便減少作品量，將大量重心轉到相夫教子，近年則以接演配角為主，戲份多半不多。如今傳出豪宅被拍賣，不少網友都說王豔的豪門夢，似乎岌岌可危。