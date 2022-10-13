一名躁鬱症女患者愛慕高雄某醫院精神科林姓主治醫師，提告指控林男曾趁她住院、在病房昏睡時性侵她。高雄地檢署查出，林男5年前就退伍離院自行開業，女方指控遭性侵的時間點、並未入住該院，最後偵結處分林男不起訴。

女病患指控，2018年某日林男趁她入住該院精神科病房、服用精神科藥物沉睡之後，性侵她一次得逞，事後聽同房的病友轉告才知道自己遭侵害。

林男挨告喊冤，強調自己2017年2月以後就辦理退伍，沒在該院任職。女病患因為愛慕他，加上又罹患躁鬱症（雙向性情感疾患），常造成醫療團隊的困擾，不可能性侵該名女病患。

檢方查出，林男是軍醫上校，從1995年7月起在該院任職，直到2017年2月28日辦理退伍，自行到外開設診所。該院也函文證明，女病患並未在2018年間入住該院精神科病房。女病患的指控全是「聽別人說」而來，內容含糊籠統，真實性令人質疑，據此認定女病患指控不實，，認為林性侵罪證不足，不起訴處分。

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