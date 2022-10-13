在現在社會中，女生的主權意識逐漸強勢，過往中人們只要想到這些星座女就會感到畏懼、不敢惹，《摘星工廠》運勢專欄指出獅子座、摩羯座、處女座的女生強勢又霸氣，讓人極度害怕，深怕得罪後，後果不堪設想。

▍獅子女

一提到霸氣，首先想到的就是獅子女，她們不喜歡當嬌滴滴的小公主，喜歡當揮舞著驕傲披風的女王，不管職場上還是生活中，獅子女始終保持自己直率俐落，帶點女漢子個性的形象，一般人還真不敢惹，怕一不小心，遭受她們的河東獅吼，一發不可收拾。

▍摩羯女

摩羯女有著好勝不服輸的個性，工作上一直都很努力，只要是該負責的，會負責到底，不推託，實力也逐漸成為自己霸氣的基底石，一旦她們在職場中站穩腳跟了，誰見到她都得畢恭畢敬。

▍處女女

處女女追求完美，愛挑剔，對身邊人的要求也多，時間久了，會是人見人敬畏三分的女人，不能隨便的說她哪裡不對，如果有人要跟她唱反調，那就別怪處女女會開啟毒蛇模式把你噴的遍體麟傷，把對方數落得不想多說什麼。