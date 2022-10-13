台東縣大武鄉台9線420.8公里12日傍晚18時8分發生小貨車撞行人意外。(大武分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣大武鄉台9線420.8公里12日傍晚18時8分發生小貨車撞行人意外。(大武分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣大武鄉台9線420.8公里12日傍晚18時8分發生小貨車撞行人意外，由48歲江姓男子駕駛小貨車沿台9線由南往北行駛，不明原因撞擊77歲行人黃姓老翁，黃翁重傷送大武衛生所急救無效死亡；江姓駕駛未受傷、無飲酒，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。而這名77歲黃翁為現任大武鄉長黃建賓的父親，家人得知後相當悲痛。

據了解，遭撞黃姓老翁為現任及尋求連任大武鄉長黃建賓的父親，因黃家住處就在省道公路旁，距離事故現場不到100公尺，黃翁平時有走路的習慣，發生意外，黃家相當悲痛難過。

江姓駕駛人未受傷，經酒測無酒精反應，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。警方呼籲民眾夜間駕車應減速慢行集中精神注意車前人、車、物狀況，勿疲勞駕駛、超速及任意超車。

台東縣大武警察局表示，12日晚上6點多，接獲民眾報案指出南迴公路省道台9線420.8公里北上車道，發生交通事故，員警立即到場，江姓男子駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛，行經尚武段時，不明原因撞擊1名77歲黃姓老翁，致老翁重傷送大武衛生所急救無效宣告死亡。

台東縣成功鎮12日清晨發生機車撞死七旬婦人，大武鄉傍晚發生小貨車撞死七旬老翁，警方除呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，也請家中長輩及行人應盡量穿著淺色或具有安全反光飾條的衣服，或配帶反光飾品甚至是手電筒，提升行走路間的辨識度。