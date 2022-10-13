由於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為避免台海發生衝突，建議台灣成為中國大陸特別行政區，讓國防部長邱國正日前承諾國防部絕不會再購買特斯拉。媒體詢問民進黨立法院黨團是否呼籲各部會跟進抵制？民進黨立法院黨團副書記長林楚茵13日回應，政府部門採購仍應依法行政。

國防部曾配合行政院政策採購7輛特斯拉，空軍、電展室、軍博局、軍醫局、國防大學各1輛、憲兵2輛，因馬斯克「特別行政區」說，邱國正日前在立法院答詢時表示，國防部絕對不會再購買特斯拉，未來如何規畫會再看大環境發展。

面對媒體詢問，民進黨團是否要呼籲各部會抵制特斯拉？林楚茵說，即使她不認同馬斯克言行，但在市場經濟底下，每個人都能選擇自己想要的品牌，舉例來說，部分手機品牌因「內建九二共識」而遭抵制。

至於政府部門，林楚茵指出，機關採購汽車預算、數量與規格等，皆受《政府採購法》規定，故特斯拉是否會因馬斯克言論而被列為「不受歡迎產品」，仍要以現行法規制度為主，相關採購應該依法行政。