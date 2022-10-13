牟姓男子與張姓男子因為金錢糾紛，牟男竟然找了李姓與游姓等幫手，將張男綑綁在椅子上長達10個小時。橋頭地院審理後依共同犯私行拘禁罪，判處牟男拘役30天；李男等4名同夥各處拘役20天。

判決書指出，牟男與張男之前因為金錢糾紛，心生嫌隙，牟男找了兩名李姓，以及游姓與蔡姓等人於2020年7月21日強押張男上車，載往李男的住所，將張男的雙手用繩子綑綁在椅子上，藉此限制與剝奪其自由，長達10個小時。

牟男在教訓張男後，於2020年7月22日上午9時釋放張男，任由張男離去。張男事後報警，岡山警方訊後移送橋頭地檢署偵辦，檢方起訴。

牟男等人在橋頭地院準備程序中坦承犯行，法官審理後認為，牟男等人不以理性、和平的方法解決，強押張男上車並綑綁拘禁在李男的住所，過程長達10小時，令張男身心飽受煎熬。

法官念及牟男等5人在犯案後的態度尚可，且已經與張男達成和解，張男也願意無條件原諒牟男等5人，因此依共同犯私行拘禁罪，判處牟男拘役30天，另4人判處拘役20天。可易科罰金，可上訴。