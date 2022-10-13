余天二女兒余苑綺不敵直腸癌，今年8月病逝，享年39歲，一個月後余天才重返工作崗位，現身立法院談喪女心情，直言至今仍放不下。余祥銓近日受訪，談到家中目前還是愁雲慘霧的情況，大家都心很痛，先前他有載媽媽李亞萍到基隆看余苑綺的塔位，但余天不想跟去，「怕觸景傷情」。

余苑綺抗癌8年，因癌症二度復發，曾歷經70次化療，可說是生命鬥士，但今年8月余苑綺病情惡化，數度失去意識，今年8月21日病逝於台北榮總。好友白冰冰得知消息後，第一時間就前往安慰，她以過來人身分坦言這傷口「不會好」，也許起初甚至無法相信事實，「3個月後他會更難過，這必經的，是我的經驗談。」

余天最近強打精神復工，坦言不敢再到基隆探望余苑綺塔位，怕觸景傷情。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

余苑綺過世後，弟弟余祥銓被外界形容一夕間長大，扛起盡責舅舅身分數度在臉書分享和余苑綺一對兒女過節的日常點滴，更曬出帶老爸余天逛街的照片，寫下：「我爸爸真可愛，堅持幫我挑衣服，身上穿的就是天哥搭配的，我的潮流老爸」，照片中見余天久違露出笑容，引來粉絲留言打氣關心。

上月余天宣布將繼續開始幫忙選舉活動，談到女兒他仍泛淚，表示真的放不下，也心疼女兒生前受太多苦，只能往好處想已經離苦得樂了。而據《三立新聞網》報導，余祥銓透露雖然自己跟爸爸都打起精神繼續工作，回到家依舊相當難過，「我爸只是在外面看起來堅強，但他一想到二姊都會偷掉眼淚」，李亞萍更是像心頭被割掉一塊肉一般心碎，而李亞萍最近還有去基隆永恆園區看女兒，余天卻不想跟，直言怕看到又想到余苑綺臨走前那幕，余祥銓說：「我們沒辦法忘掉，太痛了」。