國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究案，上月記者會指出產銷履歷由宏碁所規劃。農委會今(13)日表示，早在2004年已有產銷履歷規劃，並在2005年試辦，宏碁在其中的角色是提供規劃建議。

農委會委託宏碁的「農業電子化發展策略分析與規劃」，3年研究計畫共5736萬元，研究內容包含農業電子化、農產品產地認證、二維條碼等，張善政先前表示，產銷履歷的二維條碼是由宏碁規畫，張善政競辦也強調，2004年智慧型手機都還未普及，難推QR Code掃碼。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委陳亭妃質詢時提問，究竟產銷履歷的二維條碼是何時推行？農糧署長胡忠一回應，早在2005年就已在試辦二維條碼。

農委會資訊中心主任蕭柊瓊補充，宏碁在當時是協助農委會將產銷履歷的規劃做得更完整，也就是協助把二維條碼的機制做得更好，宏碁在其中提供相關的規畫建議。

陳亭妃強調，只要農委會和宏碁雙方都同意，農委會就應該把研究計畫能公開的內容都公開，陳吉仲僅表示，會依照相關程序進行。