年底台中市之爭，外界普遍看好支持度一路領先的現任市長盧秀燕能順利連任，但綠營高層卻連日大舉進攻，不斷批評盧秀的施政。國民黨前台北市議員羅智強指出，民進黨批盧市長的內容都是雞蛋裡挑骨頭、挑剔居多，他更點名總統蔡英文，要求蔡若要罵盧秀燕，那就做好功課、罵得有料一點！

羅智強今（13）日在臉書直言，盧秀燕的政績太亮眼，「閃瞎了民進黨，民進黨眾天神最近集中力量狂打盧秀燕」，但自己看了他們雞蛋裡挑骨頭的論點後，不知道該笑，還是該為他們感到悲哀。

羅智強指出，民進黨找不出盧秀燕政績上的瑕疵，只好一直圍繞在盧的「媽媽身分」上挑剔，「充滿著奇奇怪怪的沙文主義」。他提到，蔡英文說盧只會「送往迎來」，副總統賴清德酸盧不能只會「柴米油鹽醬醋茶」，民進黨台中市長候選人蔡其昌更批評盧是「不稱職的媳婦」。

除質疑「民進黨的『大神們』聽得懂自己的邏輯嗎？」羅智強也指出，擁有七成市民信任的盧秀燕讓台中的空氣變清新、公托倍增而讓年輕父母不用擔心托育問題，同時也恢復健保補助，讓老人得到良好照顧，使台中時常被選為最宜居城市。

最後羅智強也喊話蔡英文，這些都是盧秀燕鐵打的政績，若要罵盧秀燕「請把準備功夫做好，罵的有料一點好不好？」