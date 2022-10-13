國境解封首日，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今前往星宇航空參訪，並拜會董事長張國煒，兩人在閉門會議中談及台北市國際觀光以及青年新創產業等問題，由於民進黨籍參選人陳時中日前也前來拜會過，未來國民黨籍參選人蔣萬安是否也會前來拜會，張國煒強調，星宇是不踏入政治，所有長官願意來交換意見都很歡迎。另張國煒也斷言，國門開放後觀光客陸續湧入，預計明年春節，才會湧出報復性出遊的旅客量。

黃珊珊今參訪完後，與張國煒一同受訪表示，特別來向張請益，對於疫情過後觀光業跟國門開啟的狀況，要請教董事長接下來的看法，希望了解企業界對台北市政府未來願景的想法，張國煒則補充，兩人另外聊到了新創產業，畢竟星宇航空也屬於新創航空公司，因此兩人針對新創所遇到的困難，以及市府怎麼幫忙新創青年創業更順利進行討論。

黃珊珊表示，台北原先都是國際觀光客，在疫情期間，國民旅遊比較少到台北來，主要是因為跟台灣其他縣市比起來，台北的自然景觀較弱勢，所以張國煒也建議，台北市最重要的是人文底蘊還有城市故事，把它凸顯出來，讓更多觀光客願意停留在台北。

而針對參選人陸續來訪，是否會邀請蔣萬安前來參訪，對此張國煒表示，星宇不踏入政治，當然所有的長官願意來交換意見，我們都很願意接待，台北市也是觀光重要城市，尤其在商務的這塊，如果參選人想要來交換意見，都非常歡迎。

另談起國境解封，國外觀光客將大量湧入，國人也會報復性出遊，張國煒分析，第四季已經到尾聲，雖然旅客量有急遽上升，但尚未完全恢復。張表示，國人比較喜愛前往日本旅遊，但日本面臨人力短缺問題，這幾天部分友航也陸續把航班取消，因為經過2、3年的疫情，為了節省成本把人力部分減到最低，國門突然開放，大家都有點措手不及，人力上也出現很大的缺口。

因此張國煒表示，若要旅客量完全恢復正常，預計會落在明年過年區段，會比較像是大家說的報復性出遊，因國人雖然很期待出國，但也要花點時間規劃行程，包含機票、飯店以及在地行程等。

張國煒舉例，以前日本的中國觀光客很多，在當地有很多會講中文的接待人員，現在都沒有了，所以也造成很多國人在規劃行程上的困擾，在溝通上會有障礙，這都要花點時間大家去把這些東西帶回來。