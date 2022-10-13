台海局勢越緊張，美國國會挺台力道就越強勁，跟據外交部統計，今年訪台的美國參眾議員人數共計32位，是疫情之前的3倍之多。

外交部北美司司長徐佑典今天表示，美國國會議員訪台人數，在第117屆開議以來訪台人數持續增加，絲毫不受疫情影響，尤其今年國際疫情趨緩之後，訪台人數直線上升。

徐佑典統計，今年至今已經有10個美國國會議員訪台，總共32位跨黨派聯邦議員，其中9位參議員、23位眾議員。如果是以第117屆國會來看，總共44位跨黨派聯邦議員，其中15位參議員、29位眾議員。相較疫情之前2017到2019年這三個年度，當年訪台議員人數大概是11、12位，

徐佑典強調，今年八月美國眾議院議長裴洛西訪台之後，短短3個月內美國國會議員訪台頻率與次數更加頻繁，足以證明對台灣的跨黨派支持與台海和平穩定的重視。

此外，美國拜登政府上任至今，尚未派遣資深官員訪台，徐佑典對此表示，外交部持續與美國政府聯繫，希望能儘速派遣資深官員到台灣來互動，而在年底之前還有許多場域可以扮演促進台美官員互動的功能。