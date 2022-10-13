民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）13日發表第2波交通政策「先進軌道」，規畫紅綠2條輕軌路線搭配4轉乘方案，以大眾運具縫合城市。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹13日發表第2波交通政策「先進軌道」，規畫紅綠2條輕軌路線搭配4轉乘方案，以大眾運具縫合城市。她強調，好交通的核心是安全、平權與選擇權，輕軌紅、綠雙線將讓串連竹科與城市，讓所有用路人在城市自由穿梭。

沈慧虹今天在市議員鄭美娟、施乃如、陳建名、曾資程、李妍慧以及議員參選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜的陪同下，發表第2波交通政策。

她表示，每人踏出家門的那刻就是城市交通的一部份，她上周發表交通135，打通1外環斷點，客雅大道向東延伸；新闢3座跨縣市橋梁；推動5楊高架向南延伸，加上今日的2輕軌路線、4轉乘方案，成為完整的交通12345政見，透過交通改變整體城市風貌。

沈慧虹強調，大眾運具是改善交通最有效益的方案，未來她將新建2線輕軌，輕軌有準時、安全、舒適的特性，且不分年齡都可便利搭乘，更可改變市民的交通習慣，減少自有車輛的比例，根本解決道路容量不足問題。

沈慧虹說明，第1條輕軌《紅線》從舊城區串接火車站、新竹公園，沿途經過光復路，穿越清交大校園，連接新安路進入竹科，也走進關新路，連接新莊車站、竹中車站進入高鐵新竹站，讓竹科工作者、學生擴大生活圈，也將促進車站周邊都市更新與共同開發，創造更多的公共服務進駐，提升沿線生活機能。

第2條輕軌《綠線》從南寮漁港走東大路、經國路、公道五路，一路延伸到新莊車站，此條路廊周邊目前尚有許多可開發區塊，就是都市計畫的「TOD（Transit-Oriented Development）大眾運輸導向型都市計畫發展」，並搭配「竹科X 2.0」計畫，結合跨頭前溪道路，讓整塊基地有完整的交通規畫。

沈慧虹說，「轉乘4計畫」則是透過智慧公車、共享機車、YouBike2.0與步行城市，讓輕軌成為骨幹，乘客可搭配轉乘運具自由在城市內穿梭。

她表示，未來上任後更會調整公車的合理補貼，並搭配輕軌路線重新整理公車路線，以幹線公車、縮短路線，增加業者營運意願，並創造友善的運營環境，也將推動智慧站牌、防撞警示、疲勞偵測等系統，讓公車不僅變得更好搭，也要更安全。

共享機車則可符合新竹市短距轉乘需求，讓上班族不用滿頭大汗也可以輕鬆到公司；學生族群也不要擔心，她與微笑單車董事長劉麗珠一手催生的YouBike，已經走到2.0，是大家最熟悉的轉乘運具，讓大家都可以自在漫遊城市。

她同時指出，過去8年她持續推動步行城市，全市打造逾55公里人行道與通學步道，透過天空纜線下地、串連綠地，未來她也已推出3大綠帶規畫，包含多元機能大學城、客雅溪大公園、香山生活聚落，給市民最完整的宜居城市空間，讓所有人都可以放慢步調，探索這座城市。