Audi S line Black Edition 炫黑大軍來襲

Audi針對旗下各車系推出S line Black Edition車型，包括運動休旅Audi Q2與Q3車系、美型轎旅坐駕Audi A4與A6車系、時尚跑車A5 Sportback、TT與旗艦跑旅Q8等逾14款車型，以黑色外觀套件與鋁圈升級打造潮流風格，為消費者提供多元樣貌的購車選擇。

根據2021 Audi品牌新車車主意見調查（NCBS），「設計」是消費者選擇Audi首要因素，簡約內斂的設計語彙和科技感濃厚的燈具技術讓每部四環車款呈現獨樹一幟的迷人風貌。而今年台灣奧迪更針對旗下車系多元S line車型推出優惠升級Black Edition車型，換上黑色後視鏡、保桿飾條、窗框及車頂行李架等元素，搭配鋁圈升級，視覺上更具跑格丰采，加倍引人注目，晉升入主時尚炫黑風潮。

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，設計美感是消費者選擇購買車輛的重要因素，也決定了人們是否更深入了解品牌的意願。根據我們的觀察，台灣消費者十分注重車輛外觀的獨特性，S line Black Edition則是以此為基礎而誕生，將運動風格融合Audi的前衛科技感，不僅滿足我們對於顧客體驗的重視和承諾，更再次強調Audi品牌的進化精神。