傳統手術及達文西手術的傷口比較。（童綜合提供）

43歲吳先生生活作息正常，兩個月前健康檢查，心臟超音波檢查時發現左心房內有8公分腫瘤，多數醫師建議採傳統心臟手術。台中童綜合醫院心臟外科副院長鄭伯智表示可使用達文西機械手臂進行微創心臟手術，術後第3天，心臟超音波證實心功能良好，病理報告也確認診斷左心房黏液瘤，當天下午即辦理出院返家，目前回診與生活都一切正常。

吳先生左心房內的一顆8公分腫瘤，隨著心臟收縮會甩來甩去，還被甩進二尖瓣膜開口，阻塞心臟血流行徑，且隨時有破裂而散布出去引發中風和器官衰竭風險，他探詢幾家醫學中心外科醫師建議，但多數醫師表示用傳統手術切除腫瘤，比較乾淨也不會復發，如果手術中有大血管破裂出血，傳統手術也比較方便處理。

吳先生聽聞傳統手術需要胸骨鋸開，術後恢復緩慢且非常疼痛，心中恐懼實在難以接受。吳先生經親友介紹來到童綜合心臟外科門診，副院長鄭伯智表示使用達文西機械手臂進行微創心臟手術，可完整切除腫瘤，也不會有太多的合併症。在詳細說明後，吳先生當下茅塞頓開，坦然接受後續手術治療。

吳先生9月19日進行達文西微創切除心臟腫瘤手術，術後加護病房僅住一個晚上就轉至普通病房，當天傍晚還可以在普通病房練習走路復健，微創傷口也沒有想像中疼痛，手術後第三天，心臟超音波證實心功能良好，病理報告確認診斷左心房黏液瘤，當天下午即辦理出院返家，目前回診與生活都一切正常。

鄭伯智表示，心臟良性黏液瘤多半在左心房房中膈後面，也就是心臟中比較深的位置，文獻上圖片說明都認為傳統開心手術可以切除腫瘤，但視野清楚就必須傷口加大，胸骨拉開越大，病患付出代價就是術後疼痛與復健緩慢。所以達文西微創心臟手術引進台灣多年後，醫師的豐富經驗與治療團隊的分層負責，的確讓患者免去很多不必要的煩惱。

尤其達文西手臂可以不破壞骨格結構，從心臟的右後方進入心房，可以非常清楚分離腫瘤和正常組織。鄭伯智說，這8年接受轉診，完成的達文西微創腫瘤手術就接近20例。

鄭伯智強調，心房黏液瘤組織結構很鬆散，很容易因患者劇烈運動或用力咳嗽而讓腫瘤破裂，變成栓子飄出心臟，阻塞全身的動脈血管，這類腫瘤最好是一經診斷就能獲得及時治療，以免飄出去，形成中風後才來後悔沒有及時就醫。

據鄭伯智統計，嚴重心房黏液瘤會侵犯到二尖瓣膜或三尖瓣膜，國外文獻上有報告，外科醫師就會將腫瘤與心臟瓣膜一併切除，再用人工瓣膜代替，這樣患者就需一輩子服用抗凝血藥來維持人工瓣膜功能，十分可惜。目前達文西心臟微創技術已可以做到只要將瓣膜受侵犯的部位切除，再搭配瓣膜修補手術就可以保留正常的心瓣膜功能。

鄭伯智提醒，心臟疾病不可拖延治療，若有出現胸口悶痛、喘不過氣或頭暈等問題時，就應尋求醫師診治，也要定期進行健康檢查，才能夠儘早找出疾病儘早治療。若是為了心中疾患，一再探訪各家醫師意見，延誤病情，反而是所有心臟外科醫師最不樂意見到的遺憾。