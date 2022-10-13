中國人民銀行12日表示，從2022年以來，數位人民幣的各試點地區政府圍繞促進消費、等多個主題累計展開近30次數位人民幣的消費紅包活動，統計至今年8月31日止，大陸15個省（市）的試點地區累計交易筆數3.6億筆、金額1000.4億元，支持商戶門店數量超過560萬個。

除了在試點應用和場景建設進展順利以外，數位人民幣產品研發和服務升級也在持續推進。例如在探索智慧化產品應用方面，目前，數位人民幣智慧合約已經在政府補貼、零售行銷、預付資金管理等領域成功應用。

據第一財經引述人行表示，作為數位形式的法定貨幣，數位人民幣在建立支撐智慧合約應用的生態方面有信任優勢、互通優勢和後發優勢，有利於提升交易透明度和資金管理的智慧化水準，降低結算和合規成本。

人行更強調，會繼續推動數位人民幣業務持續健康發展，遵循「小額匿名、大額依法可溯」原則，推動對公業務與個人業務深度融合、相互促進。支持為中小微企業提供便利化的資金管理、薪資發放、進銷存等服務。支持在財政、稅收、政務等對公領域發揮數位人民幣優勢。