一名女子小美（化名）發現丈夫與小三發生婚外情，在去年3月將寫有「整個事件的開端是你的太太不檢點的行為造就了今天的局面」、「你們的婚姻問題和你太太的不潔自愛，才是這個事情的導火線」等字句的信件，寄到小三公婆經營的公司；小三夫妻控訴小美故意將信件寄至該公司，使第三人拆閱信件，侵害兩人之名譽、隱私權，憤而提告求償，台灣高等法院審理後，判決小美須賠償兩人各3萬元。

據判決書指出，小美的丈夫與小三發生婚外情，小三的老公得知後偕同老婆在去年2月將實情告知小美實情，請其轉達丈夫勿再糾纏、騷擾，並交換聯絡方式。怎料小美竟在同年3月將內容包括「整個事件的開端是你的太太不檢點的行為造就了今天的局面」、「她在我先生的面前不停的抱怨多年來對你們家庭生活的不滿，甚至透露他對你們之間性生活的厭惡，三番兩次不斷的試圖從我先生的身上得到慰藉並主動暗示他的需求，她利用了我先生對人的同情心和憐憫，取得了金錢上的援助及生理，心理的需求」、「你們的婚姻問題和你太太的不潔自愛，才是這個事情的導火線」等語之信件，寄到小三公婆開的公司。

小三夫妻指控小美在該信件中寫下小三屢次勾引人夫、行為不檢點，捏造兩人間性生活不滿足等內容均為不實，且屬私德，與公益無關，小美在明知兩人均未在該公司任職，故意將信件寄至該公司，使第三人拆閱信件，侵害兩人之名譽、隱私權，而情節重大，造成兩人精神上受有莫大痛苦，提告求償。

高院認為該信件之内容既是向外對折，又無明顯膠水痕跡，堪認任何經手信件之人均可直接或輕易開啟閱覽，因而知悉小三與他人有婚外情，予以傳述、廣布，使該公司之其他員工均知悉其事之結果，故小三夫妻主張被小美侵害其等名譽及隱私權，尚非無據，因此判處小美須各賠償兩人3萬元，全案確定。