「鳳凰」（TAI Anka）展示影片。（Youtube）

馬來西亞國防部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）9日時表示，大馬已與土耳其航空航天工業（Turkish Aerospace Industries，TAI）簽訂合約，將購買3架無人機，未來還將可能引進更大型的型號。

據《防務新聞》（DefenseNews）13日報導，馬來西亞相中土耳其航空航天工業的「鳳凰」（TAI Anka）中空長航無人機系統（MALE-UAS），根據2019年馬來西亞蘭卡威國際海事航空展（Langkawi International Maritime and Air，LIMA）之前所發布的新聞稿，當時就已經就出口「鳳凰」無人機舉行過高層會談。

2022年8月18日，馬來西亞國王阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）前往參觀了土耳其安卡拉在的TAI設施。然後在10月7日，TAI宣布了與馬來西亞微電子系統有限公司（MIMOS）一同簽訂了合作備忘錄。

「鳳凰」系列無人機搭載電子眼及紅外線和合成孔徑雷達（SAR），可以執行偵察、目標獲取及識別以及情報收集任務。製造商表示，這架飛機具有自主飛行能力，可以自行起飛和降落。該無人機家族的翼展為17.5公尺，長度為8.6公尺，飛行高度上限為9公里，並且可以在5.5至7公里的高度滯空飛行30 多個小時。

馬來西亞可能會選擇土耳其和突尼斯軍隊使用的Anka-S版本。該衍生型具備 250公里的數據鏈範圍和30小時的續航時間。它可以掛載土耳其開發的各種精確導引炸彈和飛彈，包括在利比亞、敘利亞、納戈爾諾-卡拉巴赫和烏克蘭投入實戰的MAM族雷射導引炸彈。

中土耳其航空航天工業還有生產「海東青」（Aksungur）無人機，該無人機具有更高的有效載荷和續航能力，並且已經在土耳其軍方服役，未來也有可能引進。