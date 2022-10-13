衛福部採購新冠疫苗疑雲未解，審計部「解密」採購契約指出5大缺失，包括高端公司延遲交貨，但衛福部不罰。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天嗆，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中還有臉說公開透明嗎？審計部報告直接證實陳時中謊話連篇，並轟高端的EUA已經是一場鬧劇。

蔣萬安今天出席台北市議員侯漢廷新書發表會指出，陳時中還有臉說公開透明這4個字嗎？審計部報告出來以後，更是直接證實陳時中謊話連篇，陳時中一直狡辯疫苗採購資料保存30年，但是審計部證實就是保密封存30年，要到民國140年；陳時中講的公開透明或是抗中保台，都是欺騙人民的口號。

蔣萬安也說，前天自己在總質詢直指行政院護航高達，審計部報告直接指出高端多次延遲交貨超過30天，衛福部不罰違約金，這不是護航，什麼才是護航？甚至聯亞沒有取得專案製造許可，衛福部先給7.5億，後續也沒有追償的行動。他炮轟，人民疫情最嚴重時，給予衛福部最大的授權，「但不是讓你胡作非為」。

另外，高端疫苗去年7月19日獲國內緊急使用授權（EUA），並在8月23日開打，至今已有1年多。衛福部核准專案製造時，要求高端1年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告，衛福部長薛瑞元昨說10月底前須補件完畢，若不符合要求就會廢止EUA。

蔣萬安直言，「高端的EUA已經是一場鬧劇」，當時很多人質疑，為何沒有依照國際標準、程序，給予緊急使用授權，現在已經造成社會對國產疫苗不信任，這就是民進黨護航高端結果，甚至，民進黨揠苗助長，也已經傷害本土生技產業。