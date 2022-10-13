國民黨台北市議員候選人楊植斗（右）、基隆市長候選人謝國樑（中）、謝國樑競選辦公室發言人簡榮宗（左）13日召開記者會，踢爆民進黨基隆市長參選人蔡適應的親信疑似違法用「借牌」方式包下基隆「壯觀台北高地用水」工程，且牽涉的公司與金額不斷增加，呼籲蔡適應盡快出面說明。（羅永銘攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應與服務團隊接連爆發爭議，國民黨上午再召開記者會質疑，蔡前服務處副主任劉文得家族，疑透過違法借牌，承包台灣自來水公司於基隆的自來水工程，有違反政府採購法之虞，要求台水調查，依採購法處分。（國民黨提供）

民進黨基隆市長參選人蔡適應與服務團隊接連爆發爭議，國民黨上午再召開記者會質疑，蔡前服務處副主任劉文得家族，疑透過違法借牌，承包台灣自來水公司於基隆的自來水工程，有違反政府採購法之虞，要求台水調查，依採購法處分。

國民黨基隆市長參選人謝國樑批評，蔡適應接連遭爆是假基中校友、博士論文抄襲、強押國防部賤賣國土圖利黑道、服務團隊助理是黑道，基隆服務處所有權人也是黑道，再加上此次承包台水案疑雲，蔡應出來打球、正面回應，不要再閃躲。

國民黨上午舉辦記者會，質疑蔡適應親信家族以違法借牌、轉包方式，承包台水公司包含基隆「壯觀台北高地用水工程」等自來水工程，懷疑蔡稱要接棒基隆，是要延續自己的「金融」，籲蔡出來說明。

國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，蔡適應服務團隊親信有兩家公司多次得標「自來水管線」工程，得標金額總計超過台幣2億元，其中富羣公司負責人就是劉文得弟弟，且辦公室地址（5樓）正好就在蔡適應服務處樓（2樓）上。

呂謦瑋說，雖劉文得今年6月底轉任蔡適應子弟兵、基隆市議員參選人吳驊珈競辦主任，但這就是「左手換右手」，撇清不了與蔡關係密切事實，蔡瓜田李下，有相當嚴重道德與法律瑕疵，已不適合繼續作為基隆市長參選人。

國民黨副發言人楊植斗補充，無論是「富羣公司」或也曾被踢爆的破億台水包商「上弘泰公司」，都與劉文得兄弟有關；此外，富羣公司總經理跟以3000餘萬元得標台水「壯觀台北高地用水工程」的「廣信工程」聯絡人竟也是同一人。

楊植斗質疑，蔡適應近年來又不斷強調治水和改善基隆高地供水政績，臉書上更常可看到服務團隊在會勘治水工程相關發文，沒想到背後居然暗藏服務團隊親信家族不斷得標治水工程，甚至還疑似借牌包工程。

謝國樑競辦發言人簡榮宗表示，依政府採購法規定「得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包」，若違反規定，機關得解除、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償，而富羣與廣信就已涉嫌違反相關規定，台水應介入調查處理。