朱姓男子今年4月騎機車因遭台北市信義警分局員警發現他散發酒味，故對他實施酒精濃度檢測，但他拒測遭裁處罰鍰18萬元，吊銷駕駛執照，他不服提告，台北地方法院行政訴訟庭認為，員警未將朱男最終明確表示拒絕酒測至製單舉發之過程全程連續錄影，撤銷裁罰，可上訴。

今年4月16日上午7點多，朱男騎乘機車遭員警發現他未配戴口罩及後座乘客未配戴安全帽，警方予以攔查，發現他散發酒味，故對他實施酒精濃度檢測，他表示拒絕接受酒精濃度檢測，警方認定他有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」之違規行為，當場製發舉發通知單。

臺北市交通事件裁決所認為朱男有違規事實而開立處分，依道路交通管理處罰條例規定，裁處罰鍰18萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習，朱男不服提起行政訴訟。

朱男表示，他已配合員警實施吹氣3次檢測，員警當下請他簽名表示即不需檢測，然要求回分局作筆錄，嗣後警方開具舉發通知單，登載拒絕接受酒精濃度測定，並無登載吹氣酒精濃度值，何有拒測理由，堪認警方在程序上顯有瑕疵，請求撤銷裁罰。

台北地院表示，員警對朱男實施酒測過程中，未將朱男最終明確表示拒絕酒測至製單舉發之過程全程連續錄影，已違反正當法律程序，舉發機關就該違反酒測程序所為之舉發，應屬得撤銷之瑕疵，判決撤銷。

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