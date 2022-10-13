張善政競選辦公室發言人何元楷。（圖／取自何元楷臉書）

桃園市長選戰在林智堅因論文抄襲等爭議退選後，格外受到矚目，國民黨候選人張善政低調的選戰策略也備受討論。傳出國民黨內最新民調顯示，張善政支持度39.2%大贏民進黨候選人鄭運鵬的31.3%，雙方差距達7.9個百分點創下新高。對此，張善政競選辦公室發言人何元楷表示，的確有不少民調顯示張領先趨勢，這反映了桃園市民對張的高度支持，以及桃園「人心思變」的氛圍，團隊將步步為營持續擴大支持度。

據了解，國民黨內最新民調顯示，張善政支持度39.2%，勝過民進黨鄭運鵬的31.3%，雙方差距達7.9個百分點，不僅是近來最大差距，民調數字更創下此役新高。

針對此消息，張善政競辦發言人何元楷表示，各方民調都有掌握、都會作為參考依據，先前也有不少民調顯示張善政領先趨勢。何指出，日前張善政與議長邱奕勝聯合造勢，現場湧入2.5萬人，正可說明這份民調所顯示張領先鄭運鵬，反映出桃園市民對張的高度支持，以及桃園的人心思變。

何元楷強調，雖然現在張善政民調領先，但必須繼續擴大支持，因此團隊不會鬆懈，並且步步為營，目標是打贏這場選戰。