若要印尼關閉所有會造成空污的燃煤電廠代價需要多大，答案是大約370億美元就可辦到，至於可取代這些傳統燃料的再生能源費用，則不包括在內。

淨零排放環保顧問公司TransitionZero指出，這個東南亞最大的國家目前有118家化石燃料發電廠，未來營收總數再加上10年長約，總值在370億美元左右。而且印尼可以提前10年，在2040年就可以達到無碳國度目標

至於為何沒有計入再生能源的成本，TransitionZero表示，因為印尼電力過剩，沒有立即性需要用乾淨能源來取代。但目前，印尼政府正為不傷害經濟成長下，又能順利減少碳排放而大傷腦筋。

印尼曾搬出一套高達6000億美元綠色環保計畫，內容包括淘汰現有燃煤廠，同時還要開發再生能源，以及擴建符合自己未來20年經濟成長的電網設施等。不過，好像沒有引起市場廣大投資興趣。

身為全球最大動力煤出口國的印尼，對便宜且豐蘊的煤炭依賴度很高，因為該地有一半的電力都是靠燒煤炭得來的，後遺症則是造成7成左右空污量。TransitionZero指出，印尼就算全面關閉燃煤發電廠，也不用擔心當地就業問題，理由是當每失去1個既有職務，新能源可創造出6個新的。