今年休賽季以3年3700萬合約與活塞續約，2018年選秀榜眼貝格利(Marvin Bagley III)在昨日與雷霆的熱身賽中，剛開賽就遭遇了右膝傷勢，貝格利僅出賽56秒就提前下場接受治療，賽後診斷結果為右膝內側副韌帶扭傷及膝骨挫傷，將會缺席3至4周的時間。

活塞昨日以99比115不敵雷霆，吞下了熱身賽的3連敗，但更讓他們擔心的是貝格利的傷勢，在一次防守回合當中，貝格利不慎踩到雷霆新秀威廉斯(Jalen Williams)的腳而跌倒，導致右膝落地受傷，隨後在隊友幫助下前往休息室接受治療。

Marvin Bagley III was helped off the court after slipping awkwardly on the court early vs. the Thunder.



Hope he's okay 🙏🏽pic.twitter.com/5HwTzCh1tI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 11, 2022

球團今日宣布貝格利經由診斷後，顯示右膝內側副韌帶扭傷及膝骨挫傷，貝格利就算接下來的熱身賽都休戰，預計還是將缺席開季1至2周的時間。貝格利NBA生涯4年當中，受到大大小小傷勢影響，單季最高出賽數僅有62場，「痛痛人」體質顯露無疑。

身為2018年的選秀榜眼的貝格利，同屆好手東契奇(Luka Doncic)、崔楊(Trae Young)等人都已經拿下價值上億美元的大合約，貝格利至今仍在NBA中載浮載沉。上賽季因不滿在陣中的定位，貝格利不斷向國王申請交易離隊，最終成功的來到了活塞，在上季最後18場比賽中打出平均14.6分、6.8籃板數據，也讓活塞決定以3年合約續留貝格利，如今例行賽即將點燃戰火，貝格利卻又重回最熟悉的傷兵名單當中。