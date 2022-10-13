Tesla年度旗艦活動「Drive with Pride 與驕傲同行」自2018年至今，Tesla彩虹車已陪伴許多懷抱夢想的實踐者付諸行動，為社會帶來改變的力量，第五屆報名已開跑，可於活動官網提出關於「義無反顧」主題的夢想提案。今年Tesla彩虹車為Model Y並換上全新設計塗裝Love Electrifies（讓愛滿電）。

Tesla表示，2021年「Tesla 與驕傲同行」是循著台灣設計師 Sebastian與Jesse的腳步探訪北投近郊小農，駕駛彩虹限定版Tesla載運在地有機蔬果和咖啡下山，親送到城市裡的環境友善商家，展開一場屬於地方創生的夢想，從栽種、運輸到銷售，實現友善、綠能，與環境之間的永續平衡。

「Drive with Pride 與驕傲同行」活動自2018年以來累積許多改變的力量。今年，Tesla即將迎來亞洲首輛彩虹Model Y純電休旅車，披上全新塗鴉設計Love Electrifies，象徵著義無反顧的精神，成為所有夢想家昂首闊步的決心，驕傲地向全世界宣告自己「讓愛滿電」的主張。2022年活動官網：https://www.tesla.com/zh_tw/campaign/drive-with-pride-2022。