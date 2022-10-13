苗栗縣各地總共16個社福團體與機構，13日組成後援會力挺鍾東錦。（李京昇攝）

苗栗縣各地總共16個社福團體與機構，13日共同齊聚在苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，鍾東錦也喊出未來當選縣長，獲得每張30元的投票選舉補助，都會全數捐出幫助今天在場的社福團體。

苗栗市代表會副主席王封台表示，前幾天在政見發表會上，聽到鍾議長夫人陳美琦說，議長有一位智能不足的妹妹，議長只要回到南庄，就會帶著妹妹到鄰居家串門子、閒話家常，希望妹妹也能夠擁有和正常人一樣的居家生活，如此柔軟的心，讓他感同身受，相信議長也更能有同理心，照顧身障朋友。

鍾東錦說，他的妹妹雖然智能不足，但心地良善也很愛交朋友聊天，是家中每個人的大寶貝，他常常都會帶妹妹出外走走或陪伴聊天，曾經從家人口中得知妹妹都會存很多私房錢，一問之下竟然是為了想幫他籌錢買車，這讓他非常感動。

鍾東錦表示，因為他也是身心障礙者的家屬，所以非常能夠感同身受每個社福團體的不易，因此他承諾將要把這一次縣長選舉1票30元的補助款捐出來，並且專款專用，做為幫助社福團體和機構的基金。

在徐耀昌縣長夫人蔡麗卿的號召之下，包括苗栗縣肢體傷殘自強協會、苗栗縣智障福利協進會、苗栗縣展夢園關懷協會、苗栗縣視覺障礙者福利協進會、苗栗縣盲友愛心協進會、苗栗縣特殊教育關懷協會、苗栗縣希望之春溫馨關懷協會、苗栗縣脊椎損傷者協會、苗栗身心障礙福利協進會、苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會、苗栗縣幼安教養院、苗栗縣新苗教養院、苗栗縣社會福利促進協會、苗栗縣聖家啟智中心、苗栗縣廣愛教養院、創世基金會苗栗縣分院等，共計16個團體和機構負責人和幹部齊聚一堂。

蔡麗卿說，鍾東錦擔任議長期間，每年捐出百萬薪資助學，至今已經超過500多萬元，接受幫助的青年學子不計其數，鍾東錦也走遍18鄉鎮市，了解各地需求，其中社福團體受到疫情影響，不但勸募金額大減、營運成本還提高，幾乎每一個單位都是咬牙苦撐，鍾議長得知後，馬上答應給予協助。

蔡麗卿提到，所有縣長參選人中，也只有鍾東錦可以傳承徐耀昌縣長的政策，持續和社福團體一起打拚，因此呼籲大家共同攜手團結、全力相挺，一起把鍾東錦送進縣政府，為社福單位創造更加安穩的營運環境。

現場除社福團體，被苗栗縣社福單位尊稱為志工之父的吳正賢，也出現在後援會的隊伍中，吳正賢老師從18歲就投入志工服務，到目前為止已將近50年，共協辦過82場園遊會、32場愛心募款餐會，這是吳正賢第一次幫縣長參選人站台。