台中市議員陳清龍攜手在地企業推動大山城學子閱讀，慶山建設公司今年斥資近400萬元捐贈學校上萬冊書籍。（陳淑娥攝）

台中市議員陳清龍攜手在地企業推動大山城學子閱讀，慶山建設公司今年斥資近400萬元捐贈學校上萬冊書籍。（陳淑娥攝）

台中市議員陳清龍攜手在地企業推動大山城學子閱讀，「用閱讀築起一座山」今年已邁入第17年，慶山建設公司斥資近400萬元，捐贈中文繪本、英文繪本等逾萬冊各式圖書外，以及提供數位閱讀平台、雙語師資培訓，13日舉行捐贈儀式，共計20多所學校受惠。

「用閱讀築起一座山」捐贈儀式今天上午在豐原舉行，除慶山建設總經理陸鴻慶、市議員陳清龍外，台中市教育局副局長葉俊傑、台中市閱讀輔導團廖玉枝校長及豐原、石岡、后里25所國中、國小學校長、代表都到場共襄盛舉。

市議員陳清龍說，根據統計，台中市平均每位國小學生擁有圖書冊數僅34.18冊，每位國中學生擁有圖書冊數僅28.51冊，無論是地方或學校圖書館人均擁書量，台中市皆落居六都的後段班，贈書17年不中斷，希望能提升地方圖書資源、提升學生閱讀環境及習慣，讓孩子們在成為雙語國家道路贏得勝勝利。

陳清龍議員指出，教育相當重要，透過閱讀絕對可改變學生一生，17年來慶山建設，用閱讀來築一座山從不間斷，預算從每年100萬提升至今年400萬，今年贈書除中英文繪本、讀本及勵志、文學、藝術、科普等紙本書籍外，英文讀本與繪本選書，更是以教育部19項議題融入規畫、國際教育議題及17項聯合國永續發展目標SDGs為依據；另外，今年捐贈最大特色，是首次提供學生與老師500個美國highlights雲學院一年期線上閱讀平台帳號，約有2700本書，可供不同英語程度學生廣泛閱讀。

慶山建設總經理陸鴻慶表示，想為教育做點事情，於是在陳清龍議員建議下，以捐贈學校圖書做為企業回饋，「自己因讀書有了更好的做事方法與態度」，相信這樣就可以養成閱讀習慣，能改變自己、有一個美好的未來。

台中市閱讀輔導團廖玉枝說，閱讀這事情是長時間的累積，這些捐的書孩子喜歡、願意讀，就是最好引導，書在學習、轉化後會有很大成效，謝謝慶山建設及陳清龍議員。