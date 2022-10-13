竹北市統計早療生人數近幾年有增加的趨勢，民進黨竹北市長參選人鄭朝方近期與市民座談中，了解到竹北在孩童早療資源相較台北市為缺乏，早療服務及相關課程皆不足。為減輕家長的壓力與焦慮，鄭朝方承諾上任後會努力推動公有空間活化，媒合辦理學齡前教育及早期療育課。

據鄭朝方辦公室調查，竹北市早療生人數，2019年有268人、2020年有356人，2021年為377人，顯示竹北市的特殊小孩確實有增加的趨勢。鄭朝方認為，如何減輕這些家長的壓力，並且讓小孩提早能得到更好的診療和照顧，是市公所應該要深入關注的問題。且竹北市的家長多為雙薪上班族，如遇到加班情況，孩童的照顧就更成為爸媽最焦慮的問題

家長們向鄭朝方反應，特殊孩童如能在早期就能及早診斷跟治療，對在孩童和家長都是非常重要事。整個治療規畫也關乎到孩童未來是否能更好的融入社會，對應的特殊教育師資資源也非常重要。孩童寒暑假的託管也需要公所積極協助。

知道新手爸媽對相關資源與育兒知能需求，鄭朝方表示，先前已經搶先提出提供0至3歲幼兒免費早療評估服務及免費課程，以及3至6歲親子教養免費講座，政見中也包含早療兒童的育兒相關課程，希望能透過公所的公部門資源，協助爸媽能提早因應。

鄭朝方表示，他了解到每個不同特殊孩子的情況與需求，一直在研擬如何讓公所能扮演更積極的角色，未來擔任市長也會努力推動竹北市親子場館、里民集會所等公有空間活化，積極媒合來辦理學齡前教育及早期療育課，期待竹北市是個所有親子都能歡笑的宜居城市。