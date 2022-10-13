中信兄弟黃韋盛近期因一壘手許基宏確診獲得較多出賽機會，而他也把握住機會為球隊建功，但他揮擊後球棒落點成為近期討論的焦點，他也在IG上發文，寫道：「針對這兩天大家批評指教都有虛心收下，也有很努力的去改變習慣。」

黃韋盛10日與樂天桃猿的比賽時，4局上兄弟滿壘時他敲出左外野安打，球棒正好丟在本壘靠三壘壘線附近，嚴閎鈞為了接球把擋在接球路線上的球棒踢開，這支「黃色球棒」成為首次討論焦點。

在昨天與富邦悍將的比賽中，黃韋盛在5局上再度站上打擊區，第3好球揮空後由於捕手戴培峰未確實把球接近手套，黃韋盛往一壘跑時再度把球棒放在捕手前，也讓戴培峰撿球後需跳過球棒再把球傳往一壘。

針對黃韋盛打擊後的球棒位置，總教練林威助昨天賽後表示，會再提醒球員，「這是習慣性的動作，就看之後能不能讓他揮完後球棒要怎麼放，現在講可能會讓他不知道怎麼打擊。」

黃韋盛則在今天透過社群媒體發文，「針對這兩天大家批評指教都有虛心收下，也有很努力的去改變習慣。打擊的當下下意識常常還是沒辦法改變，但我會持續修正動作，期望能夠在場上做得更好，不去造成對手及隊友意外的風險。」

而根據中職規則補數3.06「擊球員身體及球棒碰觸界內球之妨礙」(C)「擊球員揮擊後，整支球棒拋入界內區觸及正欲採取守備行為(包括對傳球採取接球行為)之野手時，無論其行為是否故意，皆視為妨礙守備。「觸及」係指徒增野手守備困難時，即可成立妨礙守備條件，無關是否碰觸野手身體或擊出球。」