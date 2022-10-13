由經濟部技術處科技專案支持，財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)串連產業界研發的「駕駛輔助Level 3整合技術」在感測、聯網、定位、決策及驗證取得五大創新突破，10月13至15日台美同步展示於一年一度的「台灣創新技術博覽會(TIE)」及「美國華府台灣形象展」，同時也將於10月14日舉辦線上研討會分享技術成果。

車輛中心不僅將WinBus自駕技術研發成果成功技轉給國內廠商，協助建立創新技術，並促成1.6億元的台美合作自駕投資案，與美國電動商用車廠OPTIMAL集團合資成立優車智能股份有限公司。同時也將帶領自駕小巴WinBus及智慧電動巴士的自駕生態供應鏈夥伴，共同拓展美國電動巴士及自駕車市場。

五大自駕技術創新突破技轉廠商助力升級駕駛輔助Level 3邁入商品化，車輛中心與產業夥伴合作開發的第一台MIT自駕電動小型巴士WinBus，自2019年發表後，先後與彰化縣、桃園市及高雄市政府合作，提供觀光接駁及活動體驗服務，歷經了6000多公里實際道路的運輸接駁與自駕運行能力驗證，在感測、定位、網聯、決策與測試驗證等五大技術取得創新突破：

1.感知融合辨識技術，融入AI技術提供高精度辨識多元類別，從貓、狗小型動物、行人到大客車及聯結車都可成功感測與辨識。

2.整合智慧路側號誌與通訊機制(ITS+CV2X)，透過串聯彰化縣府ITS計畫，建置智慧路口C-V2X，取得17處紅綠燈號誌及方向燈指示訊息(SAEJ2375)，補強紅綠燈影像辨識正確率。

3.複合式定位與安全防護技術，開發結合圖資定位(SLAM)、衛星基站(RTK)及IMU複合式定位與電子圍籬安全防護機制，能夠在空曠(偏鄉)及結合工業區(多車、多人、多臨停)的密集建築區精準定位與安全防護，此項技術更榮獲2021年IEEE最佳研討會論文獎(IEEE BEST CONFERENCE PAPER AWARD)。

4.優化自駕決策技術，整合車道跟隨系統(LFS)、車道維持系統(LKS)、自動緊急煞車系統(AEB)、主動車距巡航控制技術(ACC)等決策技術，並透過WinBus在國內自駕運行實驗，開發適合國內路況之自駕決策，精進自駕技術。

5.自駕車虛實模擬驗證技術，完備自駕路線模擬驗證場景，調查交通情況建構車流模型，建立自駕車輛與感測器模型，讓自駕車在上路前能經過完整模擬驗證。而結合國際標準及國內交通特色，完成15類基本功能之58項測試情境修訂，融合低速自駕車標準ISO 22737及台灣道路常見特有情境。

此外，在產業合作上也取得豐碩成果，除了透過技術合作與技轉，協助合作廠商建立創新技術，補足台灣技術缺口；協助廠商投入科專計畫，累積技轉收入超過6千萬元。更獲得美國電動商用車廠OPTIMAL-EV認可，合資成立優車智能股份有限公司，投資金額達1.6億元，將於10月下旬揭牌正式營運。

WinBus成果現身美國華府台灣形象展，攜手自駕產業生態鏈夥伴拓展美國市場。「駕駛輔助Level 3整合技術」的優異成果今年也將於10月12至14日在美國華盛頓舉辦的「台灣形象展」同步展出，經濟部部長王美花、國貿局江文若局長、工業局陳佩利副局長及車輛中心總經理王正健，偕同技嘉(2376)、英業達(2356)、橙的(4554)、友通(2397)資訊、台達電(2308)等WinBus產業價值鏈夥伴，以及歐特明電子、科飛數位、義隆(2458)、奇美車電及為升電裝等優車智能Level 3駕駛輔助電動車供應鏈夥伴，在美國向客戶首度展出ADAS及自駕系統解決方案，攜手拓展美國電動車及自駕車市場。